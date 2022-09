Nel calcio, ottiene una stella chi ne vince dieci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio, ottiene una stella chi ne vince dieci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCUDETTI

Significato/Curiosita : Nel calcio, ottiene una stella chi ne vince dieci

Riguarda il calcio, dopo otto anni di attività amatoriale, nel 1911 viene fondata una sezione apposita e, nello stesso anno, la torres vince la prima edizione...

Negli sport di squadra, lo scudetto è un distintivo dalla forma di scudo con i colori della bandiera nazionale, che viene portato sulla divisa da gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

