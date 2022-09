Molluschi estinti, dalla conchiglia spiraliforme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi estinti, dalla conchiglia spiraliforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMMONITI

Significato/Curiosita : Molluschi estinti, dalla conchiglia spiraliforme

Monoplacofori. questi moluschi possedevano di regola una conchiglia conica, solo lievemente spiraliforme. la taglia era ridotta, dal momento che sono stati...

Disambiguazione – "ammoniti" rimanda qui. se stai cercando il popolo biblico, vedi ammoniti (popolo). disambiguazione – se stai cercando l'album dei plastic... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con molluschi; estinti; dalla; conchiglia; spiraliforme; molluschi simili alle vongole; Attrezzo per la pesca di molluschi ; Arto di molluschi e celenterati; Lo sono i molluschi con due conchiglie; Uccelli estinti in Italia tranne che in Sardegna; I rettili estinti che vissero nel Mesozoico; Bovidi ormai estinti ; Non si sarebbero estinti per una glaciazione; Giudicato pessimamente dalla critica; Sono separate dalla U; Sostanza conservante ottenuta dalla soia; Nello spezzato sono diversi dalla giacca; Mollusco con la conchiglia trasparente; conchiglia di San Giacomo usata nei battesimi; Soffice dolcetto francese a forma di conchiglia ; Le lumache che hanno la conchiglia ; Cerca nelle Definizioni