Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANATOMICO

Significato/Curiosita : Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano

Umani per poi emergere dalle loro facce ed ottenere la forma adulta. l'adulto tenta poi di assimilare le altre forme di vita per meglio adattarsi all'ambiente...

Né estesi, e così via. nel caso del corpo umano con posizione anatomica o uomo anatomico si identifica un corpo con postura eretta, i gomiti accostati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

