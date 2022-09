Lunghi programmi a scopi benefici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghi programmi a scopi benefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MARATONE TELEVISIVE

Significato/Curiosita : Lunghi programmi a scopi benefici

La longevità e il benessere fisico e psicologico. esso spesso comporta benefici estetici e fisici: solitamente si ottiene un aumento della massa magra...

Europei), la maratona vive ogni anno tradizionali appuntamenti con partecipazione aperta a migliaia di appassionati. le principali maratone si tengono a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con lunghi; programmi; scopi; benefici; Sono lunghi quelli del giglio; Trampoliere che ha zampe e collo lunghi ; Se sono lunghi , non si scherza; lunghi e sottili sostegni; programmi di viaggio; Come il politico che crede di avere i migliori programmi ; programmi per tablet; Emanuela che annunciava i programmi televisivi; Lunga trasmissione TV a scopi benefici; Microscopi ca particella a carica negativa; Microscopi o : biologia = telescopi o : x; Organismo vivente visibile solo al microscopi o; benefici o ecclesiastico senza obblighi di rito; Lunga trasmissione TV a scopi benefici ; Indegna del benefici o ricevuto; Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici ;