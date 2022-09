Il fiume che passa da Mantova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume che passa da Mantova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINCIO

Significato/Curiosita : Il fiume che passa da mantova

Chiusa alla navigazione. il fiume è navigabile con imbarcazioni piccole solo nel basso corso nella zona dei laghi di mantova e da questi fino all'immissione...

(sarca-mincio). il mincio esce dal lago di garda presso peschiera e prende a scorrere prima tra le colline moreniche del garda fino a valeggio sul mincio, poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

