Determinato, risoluto - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ASSERTIVO

Significato/Curiosita : Determinato, risoluto

Operazione sostegno risoluto (in inglese: resolute support mission) è il nome dell'operazione militare guidata dalla nato in afghanistan cominciata il...

Isbn 88-89197-29-3. d. bonenti e a. meneghelli, assertività e training assertivo. guida per l'apprendimento in ambito professionale, milano, franco angeli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

