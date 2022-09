Così è maggiormente nota l autostrada A35 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è maggiormente nota l autostrada A35. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BREBEMI

Significato/Curiosita : Cosi e maggiormente nota l autostrada a35

Route 66 (meglio nota come route 66 o strada madre) fu una delle prime highway federali statunitensi (strada a carattere nazionale), aperta l'11 novembre 1926...

