Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KEFIAH

Significato/Curiosita : Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa

La kefiah (in arabo: , kufiyya), in italiano talvolta anche chefiah, è un copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale, specialmente...

La kefiah (in arabo: , kufiyya), in italiano talvolta anche chefiah, è un copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale, specialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con copricapo; arabo; usato; occidente; come; sciarpa; Il copricapo papale che culmina con una croce; Il copricapo che si disfa quando lo si toglie; Era un copricapo da vecchietti; Il caratteristico copricapo di Goldoni; Nell arabo e nell indiano; Stato arabo ; Scarabo cchi tondeggianti e senza senso; Il diffuso piatto arabo a base di semola; Accusato con l indice della mano; Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia; Quello di ricerca più usato è Google; Un salume di manzo usato nelle diete; Un aulico tramonto o anche occidente ; L imperatore d occidente figlio di Teodosio; Romolo __, ultimo imperatore romano d occidente ; I confini... dell occidente ; come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe; Denso... come il gruppo; I falso frutto come il fico; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Un estremità della sciarpa ; Sembra una sciarpa , si annoda sui fianchi; sciarpa o stola in cachemire; Così è la sciarpa intorno al collo; Cerca nelle Definizioni