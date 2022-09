Comune pugliese che sorge in parte su un isola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune pugliese che sorge in parte su un isola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GALLIPOLI

Significato/Curiosita : Comune pugliese che sorge in parte su un isola

Costituisce un ostacolo per l'economia pugliese, un problema cui si è sopperito, in gran parte, con la costruzione dell'acquedotto pugliese. la puglia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gallipoli (disambigua). gallipoli (afi: /gal'lipoli/,), è un comune italiano di 19 536 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con comune; pugliese; sorge; parte; isola; Il nome scientifico della più comune tartaruga del Mediterraneo; comune in provincia di Campobasso; Il comune laziale in cui l MSI divenne AN; Effetto, motivo... poco comune ; La città pugliese del barocco; Città pugliese famosa per il Carnevale; La danza pugliese rimedio al morso di un ragno; Nome d arte del rapper pugliese Michele Salvemini; sorge sui Pirenei; sorge nti d acqua; sorge nte superficiale; Comune di parigi dove sorge la defense; Fanno parte degli Sciuridi; Segmento che parte da un vertice del triangolo; La parte attiva d un bilancio; La chiude chi parte ; L isola di Circe; isola presso Ischia; isola della Grecia nell Egeo orientale; Antica popolazione della penisola ispanica; Cerca nelle Definizioni