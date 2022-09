L autore di Se questo è un uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore di Se questo è un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRIMO LEVI

Significato/Curiosita : L autore di se questo e un uomo

se questo è un uomo è un'opera memorialistica di primo levi scritta tra il dicembre 1945 e il gennaio 1947. rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi primo levi (disambigua). primo levi (torino, 31 luglio 1919 – torino, 11 aprile 1987) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con autore; questo; uomo; Fossati, cantautore ; autore di componimenti religiosi; Il Bersani cantautore premiato; Il poeta latino autore del Pharsalia; Solo questo interessa per chi vive alla giornata; Il monte Zoncolan si trova in questo territorio; Le estreme di questo ; Appartenenti a questo pianeta; L uomo nel fiore dell età; uomo sposato; L uomo di Londra; Tram a passo d uomo ; Cerca nelle Definizioni