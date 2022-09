L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RILOGA

Significato/Curiosita : L asta scanalata per appendere la tenda scorrevole

Rozzi zauddu/a (zaurdu) cafone/a, rozzo/a, tamarro/a zazzamita geco zineffa riloga zitu/a fidanzato/a zuzzu gelatina di maiale (il padre nostro) patri nostru... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con asta; scanalata; appendere; tenda; scorrevole; Sovrasta l orchestra; Commento contrasta nte poco costruttivo; Legumi che a Napoli si mangiano con pasta e cozze; Prezzo più alto del precedente proposto a un asta ; Un formato di pasta tubolare e scanalata ; scanalata o rigata; Una colonna scanalata | Venerdì 26 novembre 2021; Una colonna scanalata ; Se sono funghi non vanno bene per appendere ; appendere i panni per farli asciugare; Riquadro dove appendere avvisi e annunci; Ragazza da appendere ; Un arena sotto la tenda ; Stenda rdo o bandiera cittadina; Luogo in cui si soggiorna in tenda ; Spazio per tenda o camper in campeggio; Dispositivo scorrevole per tendaggi; La parte scorrevole della cerniera lampo; Un imbarcazione da regata con il sedile scorrevole ; Sciolta, scorrevole ; Cerca nelle Definizioni