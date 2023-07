Vivono ai piedi dell Acropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono ai piedi dell Acropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATENIESI

Significato/Curiosita : Vivono ai piedi dell acropoli

Toro che le si avvicinava. era un po' spaventata ma il toro si sdraiò ai suoi piedi ed europa si tranquillizzò. vedendo che si lasciava accarezzare, europa... Dal 366 a.c., dove i cleruchi ateniesi avrebbero dovuto riconsegnare agli esuli i propri terreni. perciò gli ateniesi si rifiutarono di sottostare alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Vivono ai piedi dell Acropoli : vivono; piedi; acropoli; vivono nel Golfo di Napoli; vivono vicino ai Sardi; Molti vivono a Port-au-Prince; vivono nella città con la cattedrale di S Basilio; Animali che vivono principalmente dopo il tramonto; Animali che vivono in popolose colonie; Consonanti in piedi ; Si infilano ai piedi ; Ai piedi del Mottarone; È divisa in piedi ; Ai Magiari sono spariti i piedi : che trucco; Rimuovere qualcuno dai piedi ; Il tempio di Atena nell acropoli ; Il tempio al centro dell acropoli di Atene; Lo stupendo tempietto della acropoli di Atene; Un tempietto sull acropoli ; Famoso monumento sulla acropoli di Atene; Il tempio sull acropoli ;

Cerca altre Definizioni