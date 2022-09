Una rosetta di stoffa usata come distintivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una rosetta di stoffa usata come distintivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COCCARDA

Significato/Curiosita : Una rosetta di stoffa usata come distintivo

La coccarda è una decorazione o un distintivo di forma tondeggiante realizzata pieghettando un nastro. spesso usata come simbolo o come insegna ufficiale...

Bianco della coccarda dei borbone sulla loro vecchia coccarda nera. i francesi fecero altrettanto aggiungendo il nero alla loro coccarda bianca come segno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

