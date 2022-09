Tasto del computer che sta sopra CANC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tasto del computer che sta sopra CANC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Tasto del computer che sta sopra canc

Control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da ctrl. in una tastiera italiana "standard...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ins. ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con tasto; computer; sopra; canc; Interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti; Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario; Il tasto di arresto sugli apparecchi; Il tasto per uscire da un programma; L immagine che compare sul monitor del computer quando non lo si usa; computer facili da trasportare detti notebook; Un simbolo sul computer ; S infilava nel computer ; Si formano sopra alle ferite secche; sopra vvissuto a un disastro in alto mare; sopra nnome degli sportivi della nazionale francese; Indumento pesante sopra la camicia; La Kate di Se mi lasci ti canc ello; canc ellerie vescovili; Il canc ello d imbarco; Strumenti per scritte canc ellabili con la gomma;