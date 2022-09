di Taro, lungo la Cisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: di Taro, lungo la Cisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORNOVO

Significato/Curiosita : Di taro, lungo la cisa

cisa) è un'autostrada italiana che attraversa la bassa valle del taro e la lunigiana, superando l'appennino tosco-emiliano presso il passo della cisa...

fornovo di taro (fornóv in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 5 902 abitanti della provincia di parma in emilia-romagna. è situato sulla ss... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con taro; lungo; cisa; I Jalisse ne cantaro no fiumi; Le figure nel gioco dei taro cchi; Perseguitaro no i Cristiani; Professionista dei taro cchi; lungo insaccato di maiale; Soste dei fedeli lungo la Via Crucis; Lo è una strada che corre lungo il mare; Il lungo viaggio della pratica; Corrispondere in maniera precisa ; Alcuni, una parte imprecisa ta; Si precisa no nelle ordinazioni; Lo stesso che dire precisa ; Cerca nelle Definizioni