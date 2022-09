Lo sono i bocconi duri da mandar giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i bocconi duri da mandar giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMARI

Significato/Curiosita : Lo sono i bocconi duri da mandar giu

mandare (andare) a carte quarantotto mandare in sconquasso, mandare all'aria. mandare all'aria far fallire. mandare a catafascio far fallire, mandare...

Canale di suez, egitto abdel amari (1984) – ex calciatore sudanese akira amari (1949) – politico giapponese carolina amari (1866-1942) – educatrice e filantropa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con sono; bocconi; duri; mandar; Nello spezzato sono diversi dalla giacca; Quelle di Mompracem sono di Salgari; Ce ne sono di ultravioletti; sono moltissime quelle delle telenovelas; bocconi per i pesci; Lo è la bocconi di Milano; Offrono bocconi insidiosi; Si studia alla bocconi ; duri , non deformabili; Ha un legno duri ssimo; Biscotti duri da inzuppare nel vino; Sono duri d orecchio; mandar e per posta; Agrume noto anche come mandar ino cinese; Rimandar e al mittente; È detta anche mandar ancio; Cerca nelle Definizioni