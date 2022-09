Segmento che parte da un vertice del triangolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segmento che parte da un vertice del triangolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEDIANA

Significato/Curiosita : Segmento che parte da un vertice del triangolo

T} è l'intersezione dei tre segmenti che collegano ognuno un suo vertice a {\displaystyle a} con il centro del triangolo equilatero costruito, esternamente...

Uguale alla mediana) e la seconda a destra della mediana (costituita dalla metà delle unità la cui modalità è maggiore o uguale alla mediana). tecnicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

