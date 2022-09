Il sapore del frutto acerbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sapore del frutto acerbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASPRO

Significato/Curiosita : Il sapore del frutto acerbo

Nel frutto acerbo troviamo amido, per esempio nelle banane; la successiva maturazione lo trasforma in zuccheri semplici. fibra: circa il 2% del frutto sono...

Sapore aspro o acido è uno dei gusti fondamentali. aspro (latino: asper) fu il nome di alcuni esponenti dell'impero romano: gaio giulio aspro, console... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con sapore; frutto; acerbo; sapore aspro simile a quello del limone; Si effettua per valutare il sapore dei cibi; Birra ad alta fermentazione dal sapore dolce; Minestre senza sapore ; Si fa alla parmigiana, in realtà è un frutto ; frutto secco ricurvo simile all arachide; frutto che alcuni chiamano prugna; frutto con molti chicchi; Frutto che si coglie acerbo ; Lo è il sapore... acerbo ; Diventato acerbo o più rigido; Lo è il frutto acerbo ; Cerca nelle Definizioni