Rigare... come una zebra - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : STRIARE

Significato/Curiosita : Rigare... come una zebra

Santa cesarea-castro-leuca, inoltre, si trova la cosiddetta "grotta delle striare", cioè grotta delle streghe, caratteristica per l'entrata attraversata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

rigare come una zebra; Ne ha molte da sbrigare l indaffarato; Le attività da sbrigare ; La figura retorica come non è privo d ingegno; Una sostanza come l LSD; Un rettile come l aspide; Donna che entra in chiesa solamente come turista; La coda della zebra ; Mammifero africano dagli arti zebra ti; Mammifero africano con arti zebra ti; Rigare come una zebra