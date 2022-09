Un raffreddore spesso di tipo epidemico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un raffreddore spesso di tipo epidemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFLUENZA

Significato/Curiosita : Un raffreddore spesso di tipo epidemico

Il raffreddore comune, o più semplicemente raffreddore, è una rinofaringite acuta infettiva virale causata solitamente da rhinovirus, più raramente da...

Principali sono quindi: influenza aviaria, influenza umana, influenza equina, influenza canina, influenza suina (l'influenza felina si riferisce generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

