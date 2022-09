Se ne può dare una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne può dare una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TINTA

Significato/Curiosita : Se ne puo dare una mano

Si può dare di più nasce dall'idea del discografico mario ragni ed è un brano musicale che fu scritto da giancarlo bigazzi, umberto tozzi e raf, vincitore...

Disambiguazione – "tinta" rimanda qui. se stai cercando la colorazione artificiale dei capelli, vedi tintura dei capelli. in teoria dei colori la tonalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con dare; mano; dare il consenso; Vieta a Cenerentola di andare al ballo; Fa fatica ad andare al bagno; Permettono di guardare fuori da un sottomarino; Tende la mano a tutti coloro che vede; Un notabile dell impero ottomano ; Lo è un fratello germano ; Lo formano i dimostranti tenendosi per mano ; Cerca nelle Definizioni