Si prende in spiaggia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SOLE

Significato/Curiosita : Si prende in spiaggia

"kafka sulla spiaggia", lasciatogli nel testamento dalla signora saeki. prende il primo autobus per tokyo, e, in una giornata piovosa, si addormenta. i...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). il sole (dal latino: sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con prende; spiaggia; Si prende a un piede; Lo prende chi evade; Comprende la Dalmazia; Comprende anche Graz e Leoben; Si affitta sulla spiaggia ; Le onde continuano a portarle in spiaggia ; Nota spiaggia brasiliana; Interviene in spiaggia e in piscina; Cerca nelle Definizioni