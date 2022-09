Pregiata pelle per borse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiata pelle per borse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PITONE

Significato/Curiosita : Pregiata pelle per borse

Milano, dove avvia una piccola impresa specializzata nella creazione di borse e valigie, nelle vicinanze del duomo. gli anni della prima rivoluzione industriale...

Commons contiene immagini o altri file su pitone (en) pitone, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) pitone, su theoi project.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con pregiata; pelle; borse; Una pietra pregiata ; pregiata qualità asiatica di caffè; pregiata pelliccia nera; Parte meno pregiata di prosciutto; Ammonisce ed espelle ; Un solco sulla pelle ; Ferite della pelle ; Insetti parassiti che si attaccano alla pelle ; Un negozio di valigie e di borse tte; Il reato del borse ggiatore; La lunga cinghia di borse e borse tte; L organismo preposto al controllo delle borse negli Stati Uniti; Cerca nelle Definizioni