Nello spezzato sono diversi dalla giacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nello spezzato sono diversi dalla giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANTALONI

Significato/Curiosita : Nello spezzato sono diversi dalla giacca

Alla giacca di avere cinque bottoni; assieme a pantaloni di tessuto simile forma un abito elegante sportivo. la giacca husky è un tipo di giacca tipicamente...

Ristringe. pantaloni regular fit : pantaloni il cui taglio è dritto. pantaloni relaxed fit : pantaloni i cui fianchi sono molto abbondanti. pantaloni slim o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con nello; spezzato; sono; diversi; dalla; giacca; Un anello unisex; Il musicista del 700 detto il Buranello ; Il centro dell anello ; Un militare molto preciso nello sparare; Come il cuore spezzato dopo una delusione d amore; spezzato in molti segmenti; Ha cambiato forma ma non si è spezzato ; L'anello spezzato dei bulloni; Quelle di Mompracem sono di Salgari; Ce ne sono di ultravioletti; sono moltissime quelle delle telenovelas; Lo sono le risposte di chi non vuol rispondere; diversi , non simili; Cinema che può proiettare diversi film insieme; diversi tà d opinioni; Formata da elementi diversi tra loro; Astri dalla eccezionale luminosità; Allontanamento dalla patria come condanna; Malattia causata dalla puntura dell anofele; Organo che si è spostato dalla solita sede; giacca sportiva in tela con tasche e cintura; giacca , casacca; Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca ; Può esserlo il petto d una giacca ; Cerca nelle Definizioni