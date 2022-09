Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPRESE

Significato/Curiosita : Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico

O utilizzata in insalate: tipica la caprese, con pomodori, origano, basilico e un filo di olio extravergine d'oliva. la mozzarella è inoltre molto usata...

Presenza del castello di caprese sono riferibili al 1082 quando apparteneva ai signori di galbino, sebbene il toponimo caprese è presente già in un documento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con insalata; mozzarella; pomodori; basilico; L olio più adatto per condire l insalata ; Si porta in tavola con l insalata ; Si mangiano in insalata al ristorante cinese; Insiemi di foglie d insalata ; Sono di capelli... o di mozzarella ; Lo sono panna, mozzarella e kefir; Un insalata con mozzarella e pomodori; L insalata con mozzarella e pomodori; Metallo nei pomodori a cui si può essere allergici; Campi con pomodori ; Un insalata con mozzarella e pomodori ; L insalata con mozzarella e pomodori ; Quelle del basilico si usano per il pesto; Nel pesto alla genovese vanno con aglio e basilico ; Quartiere di Genova famoso per il basilico ; Lo è il basilico : erba __; Cerca nelle Definizioni