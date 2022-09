Grosso pesce ambita preda dei sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso pesce ambita preda dei sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CERNIA

Significato/Curiosita : Grosso pesce ambita preda dei sub

Deriva dai grossi denti (in latino dentes). il nome generico dentex, separato da sparus, fu introdotto da achille valenciennes. preda molto ambita nella pesca...

Malabar cernia bianca cernia bruna cernia dorata cernia nera o cernia gigante cernia di fondale o cernia dei relitti o cernia ombra (polyprion americanus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con grosso; pesce; ambita; preda; grosso aracnide peloso; grosso pietrone che tritura; Sbagliare in maniera grosso lana; Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia; Il pesce più... magro; Quella di pesce addensa i dolci; pesce crudo senza riso gia; Si cucina con colla di pesce o agar agar; È lambita dal mare; Una carta molto ambita a scopa; Era ambita quella d alloro; Una cima ambita da molte spedizioni; Uccelli preda tori come l aquila e il falco; preda tore acquatico come il carcarodonte; Vi si fuoriesce in preda all ira; Un preda tore della savana; Cerca nelle Definizioni