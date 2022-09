La figura retorica come non è privo d ingegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura retorica come non è privo d ingegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LITOTE

Significato/Curiosita : La figura retorica come non e privo d ingegno

Giovane d'annunzio non tardò a manifestare un carattere ambizioso e privo di complessi e inibizioni, portato al confronto competitivo con la realtà. ne è testimonianza...

Esempio di litote è dire "non mi sento troppo bene", per dire "mi sento male", in questo caso con valore intensivo. un esempio di litote è la definizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

