Evitare per un pelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evitare per un pelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHIVARE

Significato/Curiosita : Evitare per un pelo

Allevatori esperti, per evitare forme virali, batteriche, e rischi di cardiopatia ipertrofica (hcm). grazie alla carenza di pelo, il gatto non causa reazioni...

le azioni possibili in partita: schivata: schivare i palloni per non farsi eliminare. presa (al volo): prendere al volo un...

Altre definizioni con evitare; pelo; Fa lievitare la fattura; Iniezione per evitare una grave infezione; Eludere, evitare ; Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare ; Grosso aracnide pelo so; Cavità in cui si trova il pelo : __ pilifero; Razza canina nordica dal pelo bianco e folto; Fibra ottenuta dal pelo della capra d Angora; Cerca nelle Definizioni