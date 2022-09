Si dice di speranze appese a un filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di speranze appese a un filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENUI

Significato/Curiosita : Si dice di speranze appese a un filo

Decide di farle conoscere una bambina di nome marinella, che è stata scelta come prova per sperimentare una cura, dato che la sua vita è appesa a un filo. guido...

La locuzione latina in tenui labor, at tenuis non gloria, tradotta letteralmente, significa "lavoro di modesto contenuto, ma non di modesta gloria" (virgilio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

