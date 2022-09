Si dice di abiti sacerdotali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di abiti sacerdotali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALARI

Significato/Curiosita : Si dice di abiti sacerdotali

L'ordinato veste la stola al modo presbiterale e la casula, abiti celebrativi sacerdotali. l'unzione esprime la conformità a cristo; come egli è stato...

L'abito talare, o più semplicemente la talare, è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. la parola talare deriva dalla parola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

