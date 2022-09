Un dato in mq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dato in mq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SUPERFICIE

Significato/Curiosita : Un dato in mq

Un'area verde di 1.200 mq in cui si trovano: un laghetto artificiale, un'area pic-nic, un'area giochi all'aperto di 740 mq, un anfiteatro semicircolare...

Qui di seguito una lista di stati del mondo in ordine decrescente di superficie. i valori sono espressi in km². le dipendenze sono mostrate con lo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

