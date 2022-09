C è chi se la prepara prima di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi se la prepara prima di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TISANA

Significato/Curiosita : C e chi se la prepara prima di dormire

Vorrà molto prima che le tolga il titolo di capo governante. il grand hotel si prepara per accogliere gli invitati alla festa della notte di san silvestro...

A temperatura ambiente una tisana si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. una tisana composta da più erbe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con prepara; prima; dormire; Un insalata prepara ta con diverse verdure; Quella di Cremona si prepara con frutta e senape; Una bevanda calda da prepara re in casa; Si prepara con le erbe; L ultima e la prima di ventuno; Si disputa prima della partita conclusiva; Che è fatto necessariamente prima di un certo atto; prima della scuola materna; Pupazzi morbidi, si abbracciano per dormire fra; Se ne vanno a dormire sopra i caloriferi; Le conta chi non riesce a dormire ; Automezzo in cui si può cucinare e dormire ; Cerca nelle Definizioni