In certe lampade regola l intensità luminosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In certe lampade regola l intensità luminosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REOSTATO

Significato/Curiosita : In certe lampade regola l intensita luminosa

Avvenire tramite: pompaggio ottico (lampade stroboscopiche, diodi laser, ecc.); urti elettronici (scarica elettrica in gas con sorgente di corrente continua...

Il reostato è un resistore a resistenza variabile. nella pratica si chiamano reostati i resistori variabili di dimensioni tali da poter dissipare in calore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

