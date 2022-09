Si aspetta il proprio rispettando la fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aspetta il proprio rispettando la fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TURNO

Significato/Curiosita : Si aspetta il proprio rispettando la fila

rispettando un accordo preso prima del via. a questo punto senna si involò verso la vittoria, con prost incapace di avvicinarsi; a fine gara i due si...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi turno (nome). turno (in latino: turnus) è l'antagonista di enea nell'eneide, il poema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

