Sostenere con vigore - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ASSERIRE

Significato/Curiosita : Sostenere con vigore

L'a.s.d. vigor trani calcio, nota come vigor trani o trani, è una società calcistica italiana con sede nella città di trani. milita nel campionato di eccellenza...

L'assertività (dal latino "asserere" che significa "asserire"), o asserzione (o anche affermazione di sé), è una caratteristica del comportamento umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

