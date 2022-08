Il principio di Euclide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principio di Euclide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EU

Significato/Curiosita : Il principio di euclide

Presente negli elementi di euclide intorno al 300 a.c.; tuttavia, probabilmente l'algoritmo non è stato scoperto da euclide, ma potrebbe essere stato...

eu – cittadina della francia european union – unione europea in inglese eu – simbolo chimico dell'europio eu – film del 1987 diretto da walter hugo khouri...

