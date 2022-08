Piano fisso verticale della coda di un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piano fisso verticale della coda di un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DERIVA

Significato/Curiosita : Piano fisso verticale della coda di un aereo

Il piano orizzontale di coda, spesso semplicemente piano di coda, è una superficie non portante di un aereo. solitamente è formato da due parti, una fissa...

Termine deriva definisce lo scostamento (con qualunque angolo) di un corpo in movimento rispetto alla traiettoria prefissata. usi del termine: deriva – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con piano; fisso; verticale; della; coda; aereo; Strumento a percussione che somiglia al piano forte; Si prende a un piano ; _ piano , architetto; È il più elevato altopiano della Terra; Prefisso per termini relativi agli aeromobili; Retribuito con compenso fisso ; Quello telefonico ha bisogno di un prefisso ; Suffisso per sali ed esteri; Oscillare come una finestra che apre in verticale ; Collega un tubo verticale a uno orizzontale; Apertura verticale della gonna; Né verticale né orizzontale; Lo compila giornalmente il capitano della nave; La città della Nannini; Focacce di mais della cucina messicana; Iniz della Paltrow; Illogico, senza capo né coda ; Antico simbolo di un serpente che si morde la coda ; Li suonano con la coda alcuni serpenti; La coda della zebra; Direzionano un aereo ... o un pollo; Isola siciliana dell incidente aereo dell 80; Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare; Distribuzione dei pesi di un aereo o un auto; Cerca nelle Definizioni