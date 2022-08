Mare greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EGEO

Significato/Curiosita : Mare greco

Un'eruzione di proporzioni ingenti distrusse tutto il versante a mare del vesuvio: torre del greco venne invasa da torrenti fangosi e da grandissimi flussi lavici...

Il mar egeo (in greco: aa pa, egeo pelagos, [e'eo 'pelaos], in turco: ege denizi) è un mare del mar mediterraneo situato tra la parte meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

