Uno strumento di misura per fenomeni ottici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento di misura per fenomeni ottici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POLARIMETRO

Significato/Curiosita : Uno strumento di misura per fenomeni ottici

In metrologia uno strumento di misura è uno strumento che ha la funzione specifica di effettuare una misurazione, intendendo con essa, in fisica e ingegneria...

Il polarimetro è uno strumento in grado di misurare il potere rotatorio di una soluzione. è utilizzato specialmente in chimica per il riconoscimento di...

