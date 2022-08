Voragine da cui è difficile uscire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voragine da cui è difficile uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARATRO

Significato/Curiosita : Voragine da cui e difficile uscire

Che non giunsero alla voragine dove l'unico fu creato da sauron. irretito infine dal suo potere, frodo rifiutò di gettarlo, e si infilò l'anello al dito...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su baratro fiscale (en) baratro fiscale, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica...

voragine ; Abisso, voragine ; voragine , abisso; voragine , baratro | Venerdì 26 novembre 2021; difficile gara a ostacoli vinta dal più veloce; difficile situazione insieme di arbusti spinosi; Sfuggire una risposta difficile ; Un qualcosa difficile da trovare; Non può uscire per legge; Si paga per poter uscire di prigione; Si agganciano al collare dei cani prima di uscire ; Il tasto per uscire da un programma;