Una trama usata per tessuti come il velluto - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CINIGLIA

Significato/Curiosita : Una trama usata per tessuti come il velluto

Produzione di tessuti pregiati come raso, broccato, damasco, velluto. nella seconda metà del settecento nella nuova produzione industriale, il cotone è la...

Etimologia: ciniglia glossario di tessitura velour altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ciniglia struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

