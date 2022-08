Ufficio per funzionari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio per funzionari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GABINETTO

Significato/Curiosita : Ufficio per funzionari

Possono esserci funzionari all'interno di enti privati, enti pubblici (funzionari pubblici) e organizzazioni internazionali (funzionari internazionali)...

gabinetto – ufficio, generalmente adibito a funzioni governative gabinetto – stanza per i servizi igienici gabinetto di governo gabinetto del giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

