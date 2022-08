Si trova nel collo, tra faringe e trachea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nel collo, tra faringe e trachea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LARINGE

Significato/Curiosita : Si trova nel collo, tra faringe e trachea

Continuando con la faringe in alto e la trachea in basso. permette il passaggio dell'aria, la fonazione tramite la vibrazione delle corde vocali ed è deputata alla...

La laringe si alza e si abbassa. fa parte della laringe la struttura che provoca la sporgenza tipica del maschio adulto, il pomo d'adamo. la laringe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con trova; collo; faringe; trachea; Regione tedesca in cui si trova no Lipsia e Dresda; Cavità in cui si trova il pelo: __ pilifero; Stato in cui si trova la Lapponia; Più si sale in montagna meno si trova nell aria; Tra le informazioni chieste al collo quio di lavoro; Relativo alla parte dietro del collo ; Trampoliere che ha zampe e collo lunghi; Piccole ghiandole diffuse nel collo e nell addome; Collega la faringe allo stomaco; Il nome più comune delle tonsille faringe e; faringe ; Infiammazione dell orofaringe ; Infiammazione alle ramificazioni della trachea ; Infezione del collegamento tra trachea e polmoni; Viene prima della trachea ; Ramificazioni terminali della trachea ; Cerca nelle Definizioni