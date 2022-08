Un tipo di colla usata in falegnameria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di colla usata in falegnameria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VINILICA

Significato/Curiosita : Un tipo di colla usata in falegnameria

La colla eva (etilene vinil acetato) è un collante usato nel settore del legno e della falegnameria come adesivo termofusibile. è composta da resine termoplastiche...

Il polivinilacetato (o colla vinilica) è un adesivo ampiamente utilizzato, spesso noto anche con il nome commerciale vinavil. si tratta di una dispersione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tipo; colla; usata; falegnameria; Un tipo di pasta un po ... contorto; Un tipo di moderna cucina elettrica; Un tipo di roccia molto fine, come la grovacca; tipo di orologio; Si cucina con colla di pesce o agar agar; Sistema colla udato per ottenere un risultato; Marsupio maschile anche con tracolla ; Indicano lo spessore delle calze di nylon colla nt; Malattia causata dalla puntura dell anofele; La pelle animale che era usata come carta; È causata da un alta temperatura su un metallo; Memoria esterna usata prima delle penne usb; Il tavolo della falegnameria ; I riccioli di legno in falegnameria ; In falegnameria ; Capitale sudamericana... in falegnameria ; Cerca nelle Definizioni