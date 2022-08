Tessuto con righe verticali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto con righe verticali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GESSATO

Significato/Curiosita : Tessuto con righe verticali

Che alcune lettere siano in comune fra le parole orizzontali e quelle verticali che si incrociano fra loro. il gioco consiste in una griglia quadrata...

gessate (gessaa in dialetto milanese, afi: /de's/) è un comune italiano di 8 774 abitanti della città metropolitana di milano in lombardia. centro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tessuto; righe; verticali; L insieme di fili di un tessuto ; Liso come un tessuto molto utilizzato; Un tessuto per scarpe; tessuto in fibra sintetica; Distanza fra due righe scritte o stampate; Tessuto e righe sottili pancetta toscana; Un righe llo che misura 10 cm; Organizza i dati in colonne e righe ; Un gioco con orizzontali e verticali ; Tessuto con sottili linee verticali a contrasto; Superfici verticali ; Quelli stradali sono verticali o orizzontali; Cerca nelle Definizioni