Tasca addominale di alcuni mammiferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tasca addominale di alcuni mammiferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARSUPIO

Significato/Curiosita : Tasca addominale di alcuni mammiferi

L'unica parte non estinta. nella femmina è quasi sempre presente una tasca addominale, detta marsupio, dove i piccoli, che nascono immaturi a causa della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marsupio (disambigua). il marsupio è una protuberanza a forma di tasca presente nel corpo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tasca; addominale; alcuni; mammiferi; Tirati fuori di tasca propria; Cacciare... dalla tasca ; Lavora con le mani in tasca ; Un libriccino tasca bile; Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale ; Prominenza addominale ; Contrazione dolorosa nell area addominale ; Muscolo addominale della respirazione; Frutto che alcuni chiamano prugna; Li suonano con la coda alcuni serpenti; alcuni , una parte imprecisata; Itinerante come alcuni venditori; Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli; mammiferi come le balene e i delfini; Sono molti mammiferi ; Rettili : eterotermi = mammiferi : x;