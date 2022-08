Tale è un video diffuso... come un infezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è un video diffuso... come un infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIRALE

Significato/Curiosita : Tale e un video diffuso... come un infezione

Contagio, cominciano a nascere le prime teorie sulle cause delle infezioni e dei tumori: infezione da cytomegalovirus, uso di droghe, stimolazione eccessiva...

(mrna) virale dai geni "early" (con eccezioni per i virus rna a senso positivo), la sintesi proteica virale, il possibile montaggio delle proteine virali, quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tale; video; diffuso; come; infezione; Professionisti della salute mentale ; Beve con Tristano il fatale filtro d amore; Grande capitale sudamericana; Ottawa ne è la capitale ; Console Sony per video giochi; Una presa per televisori e video registratori; Serie cult di video giochi di ruolo anni 80 e 90; Nativo di Montevideo ; Un vizio diffuso ; Il marchio del diffuso modello di aereo 747; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; Genere musicale molto diffuso ; Bacate come un dente; come le relazioni fra individui; Irritabile come un cavallo spaventato; Itinerante come alcuni venditori; La Todrani cantante di come saprei e come Neve; Iniezione per evitare una grave infezione ; infezione batterica detta anche patereccio; Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione ; infezione fungina;