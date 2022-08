I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERREMOTO

Significato/Curiosita : I suoi effetti si misurano con la scala mercalli

Tali effetti, sul fronte della rilevazione e misurazione, sono comunque tenuti in debita considerazione dalla scala mercalli che valuta gli effetti del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terremoto (disambigua). in geofisica, i terremoti (dal latino: terrae motus, che vuol dire "movimento...

I suoi assi vengono acquistati con milioni a palate; Il re dell Epiro famoso per i suoi elefanti; Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario; I suoi indirizzi sono preceduti da www; Si trova effetti vamente all equatore; Reali, ma non effetti vi; effetti va; Contiene gli effetti necessari per la sonorizzazione del film; misurano il caldo e il freddo; Si misurano parlando; misurano molte medicine; misurano i terreni; Cerca di raggiungerla lo scala tore; Ideò una scala per valutare i terremoti; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; Lo è il prodotto scala re di due vettori; Una scossa da scala mercalli ; Li classifica la Scala mercalli ; La mercalli classifica le scosse telluriche;