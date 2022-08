Soste dei fedeli lungo la Via Crucis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soste dei fedeli lungo la Via Crucis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAZIONI

Significato/Curiosita : Soste dei fedeli lungo la via crucis

Rogazioni, benedizione dei campi al mattino presto per 3 giorni di fila, nel mentre si cantavano le litaniae sanctorum via crucis del venerdì santo, che...

Grandi stazioni s.p.a. è stata un'impresa pubblica nata nel 1998 con lo scopo di riqualificare e gestire, anche commercialmente, le 14 maggiori stazioni italiane... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Ricco soste nitore di artisti; Lunghi e sottili soste gni; Nelle note lotte medievali soste nevano il papato; Si soste ngono... fingendo; fedeli quadrupedi; fedeli deviati dalla dottrina originale; I fedeli soldati del sultano; Epistola che il Papa rivolge a vescovi e fedeli ; Lo è una strada che corre lungo il mare; Il lungo viaggio della pratica; Resistere a lungo ; lungo fiume sudafricano; La Via crucis ;