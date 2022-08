Sono di pietra in un libro di Mauro Corona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di pietra in un libro di Mauro Corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FANTASMI

Significato/Curiosita : Sono di pietra in un libro di mauro corona

mauro corona, all'anagrafe maurizio corona (baselga di piné, 9 agosto 1950), è uno scrittore, alpinista e scultore italiano. scultore ligneo e autore di...

Vedi fantasma (disambigua). disambiguazione – "fantasmi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fantasmi (disambigua). il fantasma (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con sono; pietra; libro; mauro; corona; Quelle americane... sono dolci; Lo sono gli occhi di chi si commuove; Possono anche essere non euclidee; sono diverse nel tomo; La pietra più dura; Una pietra azzurrognola; Una pietra ... da cucina; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra ; Cosi è un libro che si definisce un mattone; L aspetto definitivo di un libro prima della stampa; Una fata nel libro di Pinocchio; Il libro del Nuovo Testamento che segue i Vangeli; La signorina interpretata da Anna Mazzamauro ; mauro __, ha diretto La Repubblica; Il mauro che fu membro degli 883; mauro Corona l ha vinto nel 2011 con La fine del mondo storto; La corona dei santi; Rinunciare volontariamente alla corona ; Ornato di corona ; La corona per pregare; Cerca nelle Definizioni